Напавший с ножом на бывшую жену житель Владикавказа ранее избивал ее

ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Напавший с ножом на бывшую жену житель Владикавказа в 2017 году был оштрафован на 5 тысяч рублей за ее избиение, сообщает МВД по Северной Осетии.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Владикавказа, который пытался убить свою бывшую жену из-за ревности.

Кадры с камер видеонаблюдения попали в социальные сети. На них мужчина склонился над сидящей на стуле женщиной, стал размахивать телефоном, хватать девушку за руки, потом достал нож и начал наносить удары, девушка отчаянно сопротивлялась.

"В ноябре 2017 года в дежурную часть отдела полиции Владикавказу поступило сообщение от гражданки Гагиевой Регины 1997 года рождения по факту нанесения ей побоев ее бывшим супругом Теховым Вадимом 1988 года рождения. В ходе рассмотрения материала по факту нанесения побоев Гагиевой Советским судом вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении Техова в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По настоящее время от гражданки Гагиевой каких-либо заявлений в отношении бывшего супруга в органы внутренних дел РСО-Алания не поступало, отметили в ведомстве.

По информации МВД, сотрудниками полиции были предприняты все меры по задержанию подозреваемого в совершении тяжкого преступления, который 18 сентября нанес множественные ножевые ранения своей бывшей супруге. По данным МВД, для поимки мужчины был введен план "Перехват", проверены все места возможного пребывания, однако Техов явился с повинной.