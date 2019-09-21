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РИА Новости

В Греции арестовали разыскиваемого за захват самолета в 1985 году

15:35 21.09.2019 (обновлено: 16:21 21.09.2019)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники полиции в Афинах, Греция
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Сотрудники полиции в Афинах, Греция. Архивное фото
АФИНЫ, 21 сен - РИА Новости. Полиция Греции арестовала авиапирата, находившегося в розыске за захват самолета в 1985 году, сообщило управление полиции Южной части Эгейского моря.
На Миконосе 19 сентября по ордеру властей Германии был задержан 65-летний иностранец, он обвиняется в терроризме, конкретно - в авиапиратстве и похищении людей в 1985-1987 годах, говорится в сообщении.
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"Разыскиваемый доставлен в суд, который принял решение о временном аресте", - сообщила полиция.
Террористы 14 июня 1985 года захватили самолёт Boeing 727 компании Trans World Airlines, направляющийся из Афин в Рим. Они заставили пилотов лететь в Бейрут. Террористы требовали освободить несколько сотен заключённых из израильских и южно-ливанских тюрем. Восемь членов экипажа и 145 пассажиров удерживались на протяжении 17 дней. Во время теракта был убит американский морской пехотинец.
Тогда среди заложников был всемирно известный певец Демис Руссос.
Издание "Прото тема" сообщает, что задержанный - ливанец, его 34 года преследовали международные прокуроры за причастность к "Хезболлах", захват самолета TWA, убийство американского офицера-морпеха, которого застрелили и бросили на взлетно-посадочную полосу в Бейрутском аэропорту.
"Ливанец был на борту круизного лайнера, который посетил уже Родос и Санторини, и Миконос был последней остановкой перед возвращением в Турцию. Во время проверки паспорта система дала сигнал, и как только выяснилось, что мужчина внесен в "красный список" Интерпол, сотрудники полиции надели на него наручники и доставили его в Апелляционный суд острова Сироса, где было решено держать его в тюрьме Коридаллос (в Афинах). По сообщениям, он отрицает какую-либо причастность к террористической организации и утверждает, что является просто однофамильцем", - пишет издание.
До сих пор он остается в прокуратуре Сироса, где будет проведено судебное разбирательство по поводу его экстрадиции.
Издание напоминает, что рейс TWA 847 из Афин в Рим был захвачен в июне 1985 года. Угонщики, связанные с "Хезболлой", сначала направили самолет в Бейрут, где были освобождены некоторые пассажиры, в том числе певец Демис Руссос, в обмен на топливо, затем самолёт слетал в Алжир и потом вернулся в Ливан. Там террористы застрелили офицера ВМС США Роберта Стетема, оказавшего сопротивление, и бросили его тело на взлетную полосу.
Самолет оставался в Бейруте до 30 июня, где после переговоров заложники были освобождены, доставлены транспортным средством в Сирию и оттуда на самолет ВВС США в Западную Германию.
Два года спустя, в 1987 году, ливанцы были арестованы во Франкфурте. Власти Германии готовились выдать их в США, затребовавших их выдачи. Однако этого не удалось сделать - сообщники террористов в Бейруте похитили двух граждан Германии и обменяли их на террористов. Более 30 лет ливанцам удавалось ускользнуть от властей США, пока один из них не был задержан на Миронове, пишет издание.
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