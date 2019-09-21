В пострадавших от пожаров регионах России активно идут посадки деревьев

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наибольшее количество деревьев в рамках кампании "Сохраним лес" под эгидой Минприроды высадили волонтеры в Иркутской области и Красноярском крае, сказал журналистам замглавы ведомства Денис Храмов на экофестивале в Москве.
Ранее сообщалось, что с начала кампании высажено уже более 14 миллионов деревьев.
"Регионы участвуют в первую очередь те, которые пострадали от пожаров - Иркутская, Красноярский край. Не осталась в стороне Центральная Россия", - сказал Храмов.
Днем ранее федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров в России, которые активно тушат, за минувшие сутки уменьшилась до двух гектаров.
Режим ЧС действует в одном районе Красноярского края.
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