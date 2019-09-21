Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американские актеры Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс снимутся в ремейке "Рождественской истории", Американские актеры Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс снимутся в ремейке "Рождественской истории", сообщает THR.

Источник издания узнал, что голливудские актеры исполнят главные роли в очередной экранизации повести-сказки Чарльза Диккенса "Рождественская песнь". Правда, пока не уточнил, кого именно.

Сценаристом и режиссером выступит Шон Андерс ("Здравствуй папа, Новый год"), который уже разрабатывает проект.

Повесть Чарльза Диккенса 1843 года о скупом Эбенезере Скрудже, которого посещают призраки Рождества из прошлого, настоящего и будущего, экранизировали много раз.