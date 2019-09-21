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РИА Новости
Культура

Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс снимутся в ремейке "Рождественской истории"

16:14 21.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера "Дэдпул" в отеле "Ritz Carlton" в Москве
Актер Райан Рейнольдс во время фотоколла к премьере фильма Тима Миллера Дэдпул в отеле Ritz Carlton в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Американские актеры Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс снимутся в ремейке "Рождественской истории", сообщает THR.
Источник издания узнал, что голливудские актеры исполнят главные роли в очередной экранизации повести-сказки Чарльза Диккенса "Рождественская песнь". Правда, пока не уточнил, кого именно.
Сценаристом и режиссером выступит Шон Андерс ("Здравствуй папа, Новый год"), который уже разрабатывает проект.
Повесть Чарльза Диккенса 1843 года о скупом Эбенезере Скрудже, которого посещают призраки Рождества из прошлого, настоящего и будущего, экранизировали много раз.
Самыми известными постановками считается "Новая рождественская сказка" (1988 год) с Биллом Мюрреем, "Рождественская сказка Маппетов" (1992 год) с Майклом Кейном и "Рождественская история" (2009 год) с Джимом Керри.
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