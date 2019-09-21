В Ингушетии к "Цифровому забегу" присоединились взрослые и дети

ПЯТИГОРСК, 21 сен - РИА Новости. Взрослые и дети от 9 до 62 лет приняли участие в посвященном переходу на цифровое телевещание "Цифровом забеге" в столице Ингушетии - Магасе, пробежав дистанцию в три километра, сообщают организаторы.

"В субботу в Магасе прошел "Цифровой забег" в рамках традиционного спортивного праздника – всероссийского дня бега "Кросс нации – 2019". В дистанции 3000 метров приняли участие люди разных возрастов: самому старшему участнику забега было 62 года, а младшему – 9 лет", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в церемонии открытия мероприятия приняли участие представители власти региона, среди них и.о. министра по физической культуре и спорту Ингушетии Магомет Мургустов и и.о. министра транспорта, связи и энергетики Ингушетии Ислам Оздоев, а также главы районов республики, гости и жители столицы.

По словам Оздоева, цель мероприятия заключалась в информировании населения республики по вопросу перехода с аналогового вещания на цифровое. "С 14 октября люди увидят более качественную и яркую картинку. Все будет четко!" - заявил Оздоев, слова которого приводятся в сообщении.

Переход Ингушетии на цифровое вещание состоится 14 октября, республика вошла в четвертую "волну" отключения аналогового телевидения, которая станет финалом большого пути по переходу России на цифровое телевещание, отмечено в сообщении.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".