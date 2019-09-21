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РИА Новости

В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

15:06 21.09.2019 (обновлено: 17:21 21.09.2019)
79277
Анна Данилова
Анна Данилова
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Рыбинске несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери. Об этом сообщает 76.ru.
Накануне женщина вместе с сестрой отдыхала в баре. Ночью она неожиданно покинула его, не дожидаясь своей родственницы, и только утром сын нашел ее мертвой под мостом. На жертве не было одежды, тело было прикрыто курткой.
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Хоронить женщину пришлось в закрытом гробу — ее лицо было настолько обезображено, что труп не стали показывать матери. Сыну жертвы потребовалась помощь психологов.
По данным РЕН ТВ, женщина жила с матерью и тремя детьми. Муж погибшей работал вахтовым методом на Cевере и редко приезжал домой.
Полиция устанавливает обстоятельства убийства и опрашивает очевидцев.
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РыбинскПроисшествия
Популярные комментарии
Ночью, в баре, муж на вахте, 3 детей.
21 сентября, 15:19
Виктор Новожилов
1112616
ужасная история. Очень жалко и мать , и сына. Травма на всю жизнь.
21 сентября, 16:35
АОАлександр Орлов
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