В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Рыбинске несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери. Об этом сообщает 76.ru.
Накануне женщина вместе с сестрой отдыхала в баре. Ночью она неожиданно покинула его, не дожидаясь своей родственницы, и только утром сын нашел ее мертвой под мостом. На жертве не было одежды, тело было прикрыто курткой.
Хоронить женщину пришлось в закрытом гробу — ее лицо было настолько обезображено, что труп не стали показывать матери. Сыну жертвы потребовалась помощь психологов.
По данным РЕН ТВ, женщина жила с матерью и тремя детьми. Муж погибшей работал вахтовым методом на Cевере и редко приезжал домой.
Полиция устанавливает обстоятельства убийства и опрашивает очевидцев.
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