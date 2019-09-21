В московском мотопараде приняли участие более 3,5 тысячи байкеров

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В московском мотопараде по Садовому кольцу приняли участие 3,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Осенний мотофестиваль прошел в столице в субботу. Байкеры закрыли свой сезон мотопарадом по Садовому кольцу, а москвичи и гости столицы смогли узнать все о мотокультуре, послушать популярных музыкальных исполнителей и увидеть разную мототехнику.

"По оценкам ГИБДД, в заезде приняли участие 3,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что участники мотопарада соблюдали правила дорожного движения, держали дистанцию и не допустили ни одной аварии.

Движение транспорта ограничивалось и открывалось по мере продвижения колонны. На протяжении всего маршрута мотоциклистов сопровождали сотрудники УГИБДД по Москве.

"Сегодня мы вместе с 3,5 тысячами мотоциклистов закрыли мотосезон. Мы надеемся, что с каждым годом такие фестивали будут становиться популярнее. Праздники помогают поближе познакомиться с мотокультурой и напоминают о том, как важно взаимоуважение на дороге. Наш город подходит для всех, и здесь безопасно передвигаться всем - это мы и хотим доказать", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.