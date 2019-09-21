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РИА Новости

В Оренбурге участники "Цифрового забега" пробежали 1003 метра

14:52 21.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Гуньков / Перейти в фотобанкГорода России. Оренбург
Города России. Оренбург
© РИА Новости / Валерий Гуньков
Перейти в фотобанк
Города России. Оренбург. Архивное фото
УФА, 21 сен - РИА Новости. Участники "цифрового забега" в Оренбурге пробежали 1003 метра, эта цифра символизирует 103 ретранслятора цифрового телевещания в области, сообщили РИА Новости в субботу организаторы мероприятия.
В субботу в 19 регионах страны, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" проходят "Цифровые забеги".
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По словам организаторов, непогода - сильный дождь и ветер - помешали выйти большому количеству людей, желающих участвовать в забеге.
"В мероприятии участвовали порядка 60 человек, это школьники, студенты, спортсмены, чиновники. Пробежали 1003 метра, это как символ того, что в области установлены 103 ретранслятора наземного цифрового вещания",- пояснили агентству организаторы забега.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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Переход на цифровое телевидениеРоссияОренбургОбщество
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