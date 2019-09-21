В Оренбурге участники "Цифрового забега" пробежали 1003 метра

УФА, 21 сен - РИА Новости. Участники "цифрового забега" в Оренбурге пробежали 1003 метра, эта цифра символизирует 103 ретранслятора цифрового телевещания в области, сообщили РИА Новости в субботу организаторы мероприятия.

В субботу в 19 регионах страны, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" проходят "Цифровые забеги".

По словам организаторов, непогода - сильный дождь и ветер - помешали выйти большому количеству людей, желающих участвовать в забеге.

"В мероприятии участвовали порядка 60 человек, это школьники, студенты, спортсмены, чиновники. Пробежали 1003 метра, это как символ того, что в области установлены 103 ретранслятора наземного цифрового вещания",- пояснили агентству организаторы забега.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".