Армянский МИД: говорить о встрече глав Армении и Азербайджана еще рано

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 7 июня 2018

ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Руководитель армянского МИД Зограб Мнацаканян заявил, что считает пока поспешными разговоры о возможной встрече глав Армении и Азербайджана по карабахской проблеме.

Ранее в армянском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что 23 сентября в Нью-Йорке Мнацаканян проведет встречу со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"По поводу встречи глав государства… Пока спешить не стоит. Мы сейчас сконцентрированы на этой встрече (глав МИД в Нью-Йорке – ред.) и после этого посмотрим, какой шаг будет следующим. Очень важно пройти этот этап, затем что-то запланировать. Говорить, что мы видим следующий шаг – встречу глав государств, было бы поспешно", - сказал журналистам Мнацаканян.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.