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РИА Новости

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

14:48 21.09.2019 (обновлено: 17:23 21.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
"Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", — заявил Майоров в эфире телеканала НТВ.
Он отметил, что болезнь, о которой сообщали СМИ, не является окончательным диагнозом.
По его словам, Заворотнюк остается в тяжелом состоянии, ее муж и пиар-директор постоянно находятся рядом с ней.
"Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит", — добавил он.
В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.
На прошлой неделе Пятый канал рассказал, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения.
В среду "Комсомольская правда" сообщила, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.
Актриса Анастасия Заворотнюк после торжественной церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
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Анастасия ЗаворотнюкМоскваОбщество
Популярные комментарии
то жить осталось пару дней то все обойдеться---бари алибасов 2 продолжение следует
21 сентября, 15:19
Саша Брукин
42333311
Шоу на трагедии. Такой он этот шоу бизнес.
21 сентября, 14:58
Арсений Понфиленко
3011414
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