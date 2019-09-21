Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

"Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись", — заявил Майоров в эфире телеканала НТВ.

Он отметил, что болезнь, о которой сообщали СМИ, не является окончательным диагнозом.

По его словам, Заворотнюк остается в тяжелом состоянии, ее муж и пиар-директор постоянно находятся рядом с ней.

"Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит", — добавил он.

В конце прошлого месяца появились сообщения о резком ухудшении здоровья Заворотнюк. Не уточняя источник, продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали злокачественную опухоль мозга последней стадии.

На прошлой неделе Пятый канал рассказал, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Близкие косвенно подтверждают, что ее положили в больницу, но представители Заворотнюк не комментируют эти сообщения.