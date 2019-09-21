Число задержанных в ходе акции "желтых жилетов" в Париже возросло до 106

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число задержанных в ходе акции "желтых жилетов" в Париже превысило сто человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
По данным телеканала, по состоянию на 13.00 по местному времени (14.00 мск) полиция произвела 106 задержаний и 1249 предварительных проверок.
Ранее сообщалось о 65 задержанных в ходе акций "желтых жилетов".
В субботу в районе площади Мадлен во французской столице началась очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Как передавал корреспондент РИА Новости, полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией. Французская полиция, в свою очередь, несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.