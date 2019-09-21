Число задержанных в ходе акции "желтых жилетов" в Париже возросло до 106

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число задержанных в ходе акции "желтых жилетов" в Париже превысило сто человек, сообщает телеканал Число задержанных в ходе акции "желтых жилетов" в Париже превысило сто человек, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

По данным телеканала, по состоянию на 13.00 по местному времени (14.00 мск) полиция произвела 106 задержаний и 1249 предварительных проверок.

Ранее сообщалось о 65 задержанных в ходе акций "желтых жилетов".

В субботу в районе площади Мадлен во французской столице началась очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Как передавал корреспондент РИА Новости, полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией. Французская полиция, в свою очередь, несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала.