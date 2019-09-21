СК начал проверку по факту самоубийства сотрудника Росгвардии в Иваново

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства смерти сотрудника Росгвардии в Иваново, предположительно, покончившего с собой, сообщила РИА Новости в субботу официальный представитель регионального СУ СК России Ирина Котова.
Ранее официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил РИА Новости, что ведутся проверки после самоубийств двух сотрудников ведомства в Ивановской и Вологодской областях.
"Проводится доследственная проверка по факту смерти сотрудника Росгвардии, тело которого было обнаружено на улице Фрунзе областного центра. <...> В настоящее время произведен осмотр места происшествия, осмотр по месту работы погибшего, опрашиваются родственники, сослуживцы", — сообщила Котова.
Она подтвердила, что смерть мужчины не носит естественный характер.
Собеседница отметила, что когда тело сотрудника обнаружили, он был в форменной одежде.
"Информации о том, что его смерть может быть связана со служебной деятельностью, в настоящий момент у нас нет", — подчеркнула представитель следственного управления.