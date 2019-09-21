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РИА Новости

В "цифровом забеге" в Уфе приняли участие пять тысяч человек

14:34 21.09.2019
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© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Вид с воздуха на город Уфа. Архивное фото
УФА, 21 сен - РИА Новости. Пять тысяч человек приняли участие в "цифровом забеге" в Уфе, приуроченном к переходу на цифровое телевещание, сообщили РИА Новости в субботу организаторы мероприятия.
В субботу в 19 регионах страны, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" проходят "Цифровые забеги".
"Уфимский парк "Кашкадан" стал местом "борьбы телеканалов". Юные спортсмены, каждый из которых представлял один из каналов, соревновались между собой в дистанции два километра. Длина выбрана не случайно – она олицетворяет два мультиплекса телевидения, в каждом из которых уже сейчас можно увидеть по десять каналов высокого качества. В забеге принял участие 21 телеканал",- сообщают организаторы, отметив, что "участниками забега стали порядка пяти тысяч человек".
"Республика готовится к переходу уже достаточно давно. Государство оказало поддержку более 7 тысячам людям. Даже самые дальние районы республики получили свои тарелки. Помогают волонтеры, работает горячая линия", - сказал на мероприятии глава агентства по печати и СМИ Борис Мелкоедов.
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Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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