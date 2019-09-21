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РИА Новости

Лавров заявил о поступательном развитии армяно-российских отношений

14:32 21.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму своему армянскому коллеге Зограбу Мнацаканяну по случаю Дня независимости Армении, отметив поступательное развитие двусторонних отношений, сообщили в субботу в посольстве РФ в Ереване.
"Отрадно, что российско-армянские отношения, опирающиеся на многовековую дружбу и союзническое партнерство, продолжают поступательно развиваться", - говорится в послании Лаврова, текст которого размещен на странице посольства в Facebook.
По словам российского министра, страны плодотворно взаимодействуют в рамках общих интеграционных объединений, на международных и региональных площадках.
"Заинтересованы и далее наращивать многогранное двустороннее сотрудничество, укреплять внешнеполитическую координацию на благо двух братских государств и народов, в интересах мира и безопасности", - отмечается в послании Лаврова.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
10:30РИА Новости
Отношения России и Армении развиваются поступательно, заявил Медведев
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