Лавров заявил о поступательном развитии армяно-российских отношений

ЕРЕВАН, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму своему армянскому коллеге Зограбу Мнацаканяну по случаю Дня независимости Армении, отметив поступательное развитие двусторонних отношений, сообщили в субботу в посольстве РФ в Ереване.

"Отрадно, что российско-армянские отношения, опирающиеся на многовековую дружбу и союзническое партнерство, продолжают поступательно развиваться", - говорится в послании Лаврова, текст которого размещен на странице посольства в Facebook

По словам российского министра, страны плодотворно взаимодействуют в рамках общих интеграционных объединений, на международных и региональных площадках.