Казахстан: отмена ДРСМД может привести к распространению ядерного оружия

НУР-СУЛТАН, 21 сен - РИА Новости. Расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к распространению ядерного оружия, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В субботу казахстанское государственное агентство Казинформ опубликовало перевод статьи Токаева в американском издании The Hill.

"Расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к тому, что мир вновь столкнется с распространением ядерного оружия. Многосторонние переговоры, укрепление доверия и дальнейшего сотрудничества с международными партнерами помогут нам переломить тенденцию и позволят в конечном итоге устранить эту угрозу выживанию человечества", - отметил президент Казахстана.

Он заявил, что Казахстан сделает все "для поддержания диалога, ослабления подозрений и укрепления доверия по данному вопросу и другим глобальным вызовам".