Казахстан: отмена ДРСМД может привести к распространению ядерного оружия

НУР-СУЛТАН, 21 сен - РИА Новости. Расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к распространению ядерного оружия, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В субботу казахстанское государственное агентство Казинформ опубликовало перевод статьи Токаева в американском издании The Hill.
"Расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к тому, что мир вновь столкнется с распространением ядерного оружия. Многосторонние переговоры, укрепление доверия и дальнейшего сотрудничества с международными партнерами помогут нам переломить тенденцию и позволят в конечном итоге устранить эту угрозу выживанию человечества", - отметил президент Казахстана.
Он заявил, что Казахстан сделает все "для поддержания диалога, ослабления подозрений и укрепления доверия по данному вопросу и другим глобальным вызовам".
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.