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РИА Новости

Казахстан: отмена ДРСМД может привести к распространению ядерного оружия

14:30 21.09.2019
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкКасым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана
© Sputnik / Владислав Воднев
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НУР-СУЛТАН, 21 сен - РИА Новости. Расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к распространению ядерного оружия, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В субботу казахстанское государственное агентство Казинформ опубликовало перевод статьи Токаева в американском издании The Hill.
"Расторжение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности может привести к тому, что мир вновь столкнется с распространением ядерного оружия. Многосторонние переговоры, укрепление доверия и дальнейшего сотрудничества с международными партнерами помогут нам переломить тенденцию и позволят в конечном итоге устранить эту угрозу выживанию человечества", - отметил президент Казахстана.
Он заявил, что Казахстан сделает все "для поддержания диалога, ослабления подозрений и укрепления доверия по данному вопросу и другим глобальным вызовам".
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
16 сентября, 19:54РИА Новости
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Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Касым-Жомарт ТокаевДоговор о РСМДБезопасность
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