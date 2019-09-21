В Сети высмеяли "штурм" Зоны 51 в Неваде

Люди во время штурма "Зоны 51"

© AP Photo / John Locher Люди во время штурма "Зоны 51"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к "штурму" секретной военной базы Зона 51 в американском штате Невада.

Ранее сообщалось, что у Зоны 51 собралось около двух тысяч человек. Некоторые пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР. Собравшиеся время от времени выкрикивали: "Пришельцы! Пришельцы!"

Интернет-пользователи отметили, что изначально на "штурм" собирались прийти несколько миллионов человек. Они указали на то, что людей на мероприятие в итоге пришло слишком мало для того, чтобы "помочь" инопланетянам. Кроме того, собравшиеся, по мнению комментаторов, были недостаточно активны.

"Так они штурмуют или просто рядом отираются?" — возмутился Анатолий Беляев

"Свободу инопланетянам! Руки прочь от пришельцев! Ну вот, и я немного "поштурмовала", — написала Мария Ваганова

"Из двух миллионов пришли две тысячи", — разочарованно отметил Кей Локвуд.

Другие пользователи не поверили, что две тысячи человек действительно пришли "штурмовать" базу ради инопланетян, и предположили, что у собравшихся были другие мотивы.

"Это сколько народу хочет найти летающую тарелку и свалить нафиг с этой планеты?" — удивился Oli Vin

"А где "российский след" в этой акции? Почему нас не упоминают? Что-то не то…" — отметил Юрий Кузьмин.

Зона 51

Военная база ВВС США Зона 51 (Area 51) расположена в штате Невада в 130 километрах от Лас-Вегаса, прямо на берегу высохшего озера Грум-Лейк. Базу построили в 1955-м, но власти признали ее существование только в 2013-м.

Согласно официальной информации, Зона 51 предназначена для испытания прототипов летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения.