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РИА Новости

В Сети высмеяли "штурм" Зоны 51 в Неваде

14:29 21.09.2019 (обновлено: 16:44 21.09.2019)
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© AP Photo / John LocherЛюди во время штурма "Зоны 51"
Люди во время штурма Зоны 51
© AP Photo / John Locher
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Пользователи соцсетей с иронией отнеслись к "штурму" секретной военной базы Зона 51 в американском штате Невада.
Ранее сообщалось, что у Зоны 51 собралось около двух тысяч человек. Некоторые пришли в костюмах инопланетян, а один мужчина надел шапочку из фольги и взял с собой флаг КНДР. Собравшиеся время от времени выкрикивали: "Пришельцы! Пришельцы!"
Интернет-пользователи отметили, что изначально на "штурм" собирались прийти несколько миллионов человек. Они указали на то, что людей на мероприятие в итоге пришло слишком мало для того, чтобы "помочь" инопланетянам. Кроме того, собравшиеся, по мнению комментаторов, были недостаточно активны.
"Так они штурмуют или просто рядом отираются?" — возмутился Анатолий Беляев.
"Свободу инопланетянам! Руки прочь от пришельцев! Ну вот, и я немного "поштурмовала", — написала Мария Ваганова.
"Из двух миллионов пришли две тысячи", — разочарованно отметил Кей Локвуд.
Другие пользователи не поверили, что две тысячи человек действительно пришли "штурмовать" базу ради инопланетян, и предположили, что у собравшихся были другие мотивы.
"Это сколько народу хочет найти летающую тарелку и свалить нафиг с этой планеты?" — удивился Oli Vin.
"Массовый дебилизм", — написала Deeper Feelings.
"А где "российский след" в этой акции? Почему нас не упоминают? Что-то не то…" — отметил Юрий Кузьмин.
Туристический объект Area 51 Alien Centre в долине Амаргоса, штат Невада
28 июля, 08:00РИА Новости
Нашествие охотников за пришельцами. Какие тайны хранит Зона 51 ВВС США

Зона 51

Военная база ВВС США Зона 51 (Area 51) расположена в штате Невада в 130 километрах от Лас-Вегаса, прямо на берегу высохшего озера Грум-Лейк. Базу построили в 1955-м, но власти признали ее существование только в 2013-м.
Согласно официальной информации, Зона 51 предназначена для испытания прототипов летательных аппаратов, экспериментальных и перспективных систем вооружения.
Ранее в фейсбуке была запущена акция, призванная собрать участников для "штурма" Зоны 51, чтобы подтвердить известную легенду о том, что на базе спрятаны свидетельства посещения Земли инопланетянами или даже сами инопланетяне.
Граница военной базы Зона 51 в США
Вчера, 18:46РИА Новости
В США двух человек задержали у секретной "Зоны 51"
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СШАВ мире
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