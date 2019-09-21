В Башкирии девочку с деформированным лицом определят в детсад

УФА, 21 сен - РИА Новости. Мама двухлетней девочки-инвалида из башкирского села не обращалась в органы муниципалитета с просьбой устроить ребенка в детский сад, если есть такая необходимость и нет медицинских противопоказаний, место в образовательном учреждении девочке предоставят, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в регионе Милана Скоробогатова.

Ранее во "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района Башкирии с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты. После этого глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут решить проблемы девочки, которую не берут в детский сад из-за внешности и которая живет с родителями в доме, где нет отопления и воды. Прокуратура Башкирии организовала проверку. Региональный минздрав сообщил, что девочка была ранее признана инвалидом и специалисты намерены направить ее на операцию в московскую клинику.

"Мама девочки не просила место в детском саду, от нее не было заявления, потому говорить, что ей отказали, будет неверно. Конечно, ее (девочку - ред.) возьмут в детсад, если не будет медицинских противопоказаний. Общественный помощник детского омбудсмена в составе районной комиссии (нужен - ред.) для того, чтобы разбираться и решать проблемы ребенка", - рассказала РИА Новости Скоробогатова.

Она отметила, что сейчас готовится пакет медицинских документов, чтобы решить вопрос дальнейшего лечения ребенка в профильных федеральных клинках.