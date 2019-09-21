Дутерте приостановил переговоры о займах с рядом стран

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Администрация президента Филиппин Родриго Дутерте издала указ приостановить все переговоры о получении займов и грантов от стран, которые поддержали резолюцию в ООН по правам человека для расследования ситуации в стране, сообщает портал Rappler.

Ранее Исландия направила резолюцию в СПЧ ООН в связи с нарушением прав человека на Филиппинах в рамках кампании по борьбе с наркотиками. Манила резолюцию отвергла, назвав документ "мертвым" и "предвзятым", обдумывая возможность разрыва дипломатических отношений с Исландией.

"В свете решительного несогласия администрации с резолюцией СПЧ … всем должностным лицам, имеющим отношение к данному вопросу, приказывается приостановить переговоры о выделении займов и грантов и их подписание со всеми зарубежными правительствами, которые выдвигали вышеупомянутую резолюцию и/или голосовали в ее поддержку, до тех пор пока не будет проведена оценка состояния наших отношений с этими странами", - сообщается в копии официального меморандума, опубликованного на портале.

Всего в поддержу резолюции Исландии проголосовали 18 стран, в том числе Австрия, Дания, Великобритания и Украина.