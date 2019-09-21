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РИА Новости

Дутерте приостановил переговоры о займах с рядом стран

14:19 21.09.2019
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© AP Photo / Bullit MarquezПрезидент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой "Галиль"
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой Галиль
© AP Photo / Bullit Marquez
Президент Филиппин Родриго Дутерте с винтовкой "Галиль". Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Администрация президента Филиппин Родриго Дутерте издала указ приостановить все переговоры о получении займов и грантов от стран, которые поддержали резолюцию в ООН по правам человека для расследования ситуации в стране, сообщает портал Rappler.
Ранее Исландия направила резолюцию в СПЧ ООН в связи с нарушением прав человека на Филиппинах в рамках кампании по борьбе с наркотиками. Манила резолюцию отвергла, назвав документ "мертвым" и "предвзятым", обдумывая возможность разрыва дипломатических отношений с Исландией.
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"В свете решительного несогласия администрации с резолюцией СПЧ … всем должностным лицам, имеющим отношение к данному вопросу, приказывается приостановить переговоры о выделении займов и грантов и их подписание со всеми зарубежными правительствами, которые выдвигали вышеупомянутую резолюцию и/или голосовали в ее поддержку, до тех пор пока не будет проведена оценка состояния наших отношений с этими странами", - сообщается в копии официального меморандума, опубликованного на портале.
Всего в поддержу резолюции Исландии проголосовали 18 стран, в том числе Австрия, Дания, Великобритания и Украина.
Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Дутерте выступает за полномасштабную борьбу с наркозависимыми людьми, а также с теми, кто распространяет наркотики. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство.
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Родриго ДутертеФилиппиныВ мире
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