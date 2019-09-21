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РИА Новости

Гоша Куценко пожаловался на парковку в ЦУМе за 17 тысяч рублей

14:15 21.09.2019 (обновлено: 14:23 21.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Гоша Куценко
Актер Гоша Куценко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram пожаловался на слишком дорогую парковку в Центральном универсальном магазине.
Куценко сфотографировал терминал, на котором отображается сумма в 17 400 рублей за 23 часа парковки.

"Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств, среднестатистическая зарплата по России! Бинго!" — написал актер.

Согласно сайту ЦУМа, стоимость подземной парковки в выходные дни составляет 900 рублей в час.
951153366338
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ЦУМ (Москва)Гоша КуценкоОбщество
Популярные комментарии
Ты бы еще в Кремле припарковался..
21 сентября, 14:33
Дмитрий Панов
740013
тебе то что до средней зарплаты?паркуешься,значит всё устраивает,пока будут такие гоши будут такие и цены
21 сентября, 14:37
Имя Фамилие
1100003
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