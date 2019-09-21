Гоша Куценко пожаловался на парковку в ЦУМе за 17 тысяч рублей

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Актер Гоша Куценко на своей странице в Instagram пожаловался на слишком дорогую парковку в Центральном универсальном магазине.
Куценко сфотографировал терминал, на котором отображается сумма в 17 400 рублей за 23 часа парковки.
"Как вы думаете: что это такое и что это за цифры?! Правильно! Это суточная парковка в ЦУМе в центре столицы и, по странному стечению обстоятельств, среднестатистическая зарплата по России! Бинго!" — написал актер.
Согласно сайту ЦУМа, стоимость подземной парковки в выходные дни составляет 900 рублей в час.