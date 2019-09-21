Крымчане выстроились в силуэт "цифровой бабочки" в ходе "Цифрового забега"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. "Цифровой забег" и фестиваль красок, посвященные переходу Крыма на цифровое телевещание, прошли в Симферополе, в рамках мероприятия около 200 крымчан выстроились в силуэт "цифровой бабочки" - эмблемы цифрового ТВ в России, сообщил РИА Новости министр внутренней политики, информации и связи республики Сергей Зырянов.

"Цифровой забег" и фестиваль красок посвящены переходу Крыма на цифровое телевещание, который состоится 14 октября. В рамках мероприятий около 200 крымчан выстроились в силуэт цифровой бабочки", - сказал РИА Новости Зырянов.

По данным организаторов, сам цифровой забег прошел в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации". В нем приняли участие около 200 человек. Длина дистанции составила более 5040 метров – по количеству башен РТРС, которые обеспечивают работу цифрового телевидения на территории всей страны. После забега состоялся фестиваль красок, призванный подчеркнуть высокое качество цифрового изображения телепередач.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".