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РИА Новости

В Екатеринбурге пройдут турниры по всем видам спорта Универсиады

14:12 21.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСимволика Универсиады во время празднования победы в борьбе за Всемирную летнюю Универсиаду-2023 в Историческом сквере в Екатеринбурге. 6 июля 2019
Символика Универсиады во время празднования победы в борьбе за Всемирную летнюю Универсиаду-2023 в Историческом сквере в Екатеринбурге. 6 июля 2019
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Соревнования по всем видам спорта, входящим в программу Универсиады, пройдут до 2023 года в Екатеринбурге, сообщил в субботу департамент информполитики Свердловской области.
Такие планы в субботу обсудили министр спорта России Павел Колобков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
"До 2023 года в Екатеринбурге будут организованы соревнования и российского, и международного уровня по всем видам спорта, входящим в программу Универсиады. Это позволит протестировать регион на готовность к Всемирным студенческим играм", - говорится в сообщении.
Глава Минспорта РФ прибыл на Урал, чтобы принять участие в "Кроссе нации" и XX Чемпионате мира по боксу среди мужчин, который проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.
"Регион очень хорошо подготовился к проведению этого чемпионата, который важен как сам по себе, так и с точки зрения подготовки к Универсиаде. Я думаю, что это такой первый турнир, и дальше нам с вами нужно запланировать ряд турниров российского или международного уровня по тем видам спорта, которые входят в программу Универсиады. Протестировать и организационную, и инфраструктурную готовность к соревнованиям", – приводятся в сообщении слова Колобкова.
Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 8 декабря 2017
Вчера, 18:30РСпорт
Дегтярев объяснил важность студенческого спорта
Министр обсудил с Куйвашевым участие региона в федеральных программах в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм в Екатеринбурге и выразил уверенность, что это событие даст хороший импульс всестороннему развитию региона. Куйвашев поблагодарил Колобкова за внимание к региону и личное участие в решении вопросов по подготовке к спортивным событиям и развитию спорта в целом.
"Хотел бы поблагодарить вас за внимание и поддержку инициатив Свердловской области, продвижение нашего региона как центра российского и мирового спорта. Сегодня в Екатеринбурге завершается чемпионат мира по боксу. На будущий год столица Урала примет турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, у нас пройдут этапы кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Во многом благодаря вашей поддержке, мы получили право на проведение Всемирной летней Универсиады в 2023 году. Это для нас это большая честь и доверие", – цитирует Куйвашева департамент.
Решение о проведении Универсиады в Екатеринбурге было принято 2 июля на заседании исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе. Все 23 члена исполкома поддержали заявку Екатеринбурга, который был единственным претендентом на проведение Универсиады-2023.
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Павел КолобковМинспортУниверсиадаЕвгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургРоссияСпорт
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