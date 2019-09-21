В Екатеринбурге пройдут турниры по всем видам спорта Универсиады

Символика Универсиады во время празднования победы в борьбе за Всемирную летнюю Универсиаду-2023 в Историческом сквере в Екатеринбурге. 6 июля 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сен – РИА Новости. Соревнования по всем видам спорта, входящим в программу Универсиады, пройдут до 2023 года в Екатеринбурге, сообщил в субботу департамент информполитики Свердловской области.

Такие планы в субботу обсудили министр спорта России Павел Колобков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"До 2023 года в Екатеринбурге будут организованы соревнования и российского, и международного уровня по всем видам спорта, входящим в программу Универсиады. Это позволит протестировать регион на готовность к Всемирным студенческим играм", - говорится в сообщении.

Глава Минспорта РФ прибыл на Урал, чтобы принять участие в "Кроссе нации" и XX Чемпионате мира по боксу среди мужчин, который проходит в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.

"Регион очень хорошо подготовился к проведению этого чемпионата, который важен как сам по себе, так и с точки зрения подготовки к Универсиаде. Я думаю, что это такой первый турнир, и дальше нам с вами нужно запланировать ряд турниров российского или международного уровня по тем видам спорта, которые входят в программу Универсиады. Протестировать и организационную, и инфраструктурную готовность к соревнованиям", – приводятся в сообщении слова Колобкова.

Министр обсудил с Куйвашевым участие региона в федеральных программах в рамках подготовки к Всемирным студенческим играм в Екатеринбурге и выразил уверенность, что это событие даст хороший импульс всестороннему развитию региона. Куйвашев поблагодарил Колобкова за внимание к региону и личное участие в решении вопросов по подготовке к спортивным событиям и развитию спорта в целом.

"Хотел бы поблагодарить вас за внимание и поддержку инициатив Свердловской области, продвижение нашего региона как центра российского и мирового спорта. Сегодня в Екатеринбурге завершается чемпионат мира по боксу. На будущий год столица Урала примет турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, у нас пройдут этапы кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Во многом благодаря вашей поддержке, мы получили право на проведение Всемирной летней Универсиады в 2023 году. Это для нас это большая честь и доверие", – цитирует Куйвашева департамент.