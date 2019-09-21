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РИА Новости

В Мюнхене открылся самый большой фестиваль пива Октоберфест

14:09 21.09.2019
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© AFP 2019 / Christof StacheФестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
© AFP 2019 / Christof Stache
БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости. В Мюнхене в 186-й раз с криком "O'zapf is" ("Откупорено!") открылся традиционный фестиваль пива Октоберфест (Oktoberfest).
В этом году он проходит с 21 сентября по 6 октября. Праздник ежегодно собирается миллионы любителей пива, в основном - жителей Германии, однако, по данным организаторов, около 15% гостей - это иностранцы.
© REUTERS / Michael DalderФестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
© REUTERS / Michael Dalder
Фестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019

Пивная выгода

Если для туристов Октоберфест - это веселые народные гуляния и распитие большого количества алкоголя, то для пивоварен, отелей и магазинов Мюнхена это - время "большого бизнеса". Более 1,2 миллиарда евро заработали эти предприятия баварской столицы за время пивного фестиваля в 2018 году, сообщил в сентябре местный департамент экономики. Только в шатрах и палатках на Терезином лугу, где проходит само празднование, туристы оставили за 16 дней 442 миллиона евро, только за ночлеги в отелях - 505 миллионов евро. В Мюнхене расположены около 450 гостиниц и хостелов различных категорий, практически на все время Октоберфеста они полностью выкуплены.
Пивной фестиваль приносит городу дополнительно около 13 тысяч рабочих мест. Литровая кружка пива Mass стоит в этом году 11,8 евро, в прошлом году на Октоберфесте было продано 7,9 миллиона литров пенного напитка, а также неисчислимое количество соленых бубликов "брецель", белых баварских колбас "вюрштл" и запеченных свиных ног "хаксн". Постройка и демонтаж одного гигантского пивного шатра обходится организаторам в сумму до двух миллионов евро, приглашенный на время фестиваля оркестр - 200 тысяч евро, обслуга в шатре - более 400 тысяч евро. Однако ни одна из шести мюнхенских пивоварен, которые имеют право участвовать в Октоберфест, в том числе Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner и Spaten, не заявляли пока, что считают эти траты чрезмерными.
© AFP 2019 / Christof StacheФестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
© AFP 2019 / Christof Stache
Фестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019

Пиво и платья

Специально сваренное для Октоберфеста пиво, крепость которого традиционно чуть выше, чем у традиционного немецкого пенного, можно купить не только на Терезином лугу - оно есть и в розничной торговле, а также предлагается в пивных и ресторанах.
Не скупятся гости фестиваля и на сувенирную продукцию - более 150 миллионов евро ежегодно оставляют они владельцам магазинов и лавочек, приобретая кожаные баварские шорты или традиционный женский баварский костюм "дирндл". Этот костюм состоит из пышной юбки, белой вышитой рубашки, корсета и передника, он крайне популярен в дни фестиваля, его носят на улицах и прежде всего - на Терезином лугу. С "дирндлом" связана романтичная традиция поиска кавалера. Дамы в традиционных баварских костюмах, которые хотели бы познакомиться на Октоберфесте, завязывают банты на левой стороне пышного передника, что обозначает "свободна". Бант на правой стороне передника означает, что спутник уже найден.
© AP Photo / Matthias SchraderФестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
© AP Photo / Matthias Schrader
Фестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019

Медики тоже готовы

В ходе Октоберфеста в 2018 году экстренная медицинская помощь понадобилась почти 1200 гостям праздника. Традиционно клиники Мюнхена проводят накануне фестиваля обучение медработников для действий в чрезвычайных ситуациях, ближайшие к Терезиному лугу больницы приглашают дополнительный персонал, брать отпуск медикам в это время негласно запрещено.
Самым "жарким временем" для врачей считаются выходные дни, которые выпадают на Октоберфест, а также ночные смены во время фестиваля. Однако, по статистике, "пивные пациенты", как их тут называют, попадают в больницы не с Терезиного луга, а с многочисленных вечеринок, где они "лакируют" пиво более крепкими напитками или наркотиками. Несколько лет назад в СМИ Мюнхена в юмористическом ключе обсуждался инцидент с гражданином Австралии, который, выпив на Октоберфесте литровую кружку Mass, счел себя смертельно больным и немедленно обратился за медпомощью в ближайший госпиталь.
© AP Photo / Matthias SchraderФестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
© AP Photo / Matthias Schrader
Фестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019

США предупреждают

Генконсульство США распространило в 2018 году специальное видео для соотечественников, которые приезжают на Октоберфест. Американцев просят "не забывать, что немецкое пиво крепкое!" и сообщают им о том, что в одной кружке Mass содержатся "четыре нормальные порции пива". Генконсульство также напомнило, что литровая кружка на фестивале - это "не сувенир и не оружие".
Ежегодно на Октоберфест регистрируются десятки тысяч случаев похищения посуды, хотя все тарелки и кружки свободно продаются в сувернирных лавках. Что до "битвы кружками", то это традиционное развлечение, которое может закончиться судебным процессом и обвинением в предумышленном убийстве, предупреждает полиция.
В этом году американцев также предупреждают об угрозе стать жертвой кражи и советуют брать с собой не паспорта, а их ксерокопии. Ежегодно на Октоберфесте теряется или крадется около 500 паспортов. Кроме паспортов, в бюро находок фестиваля в минувшие годы были сданы весла, костыли, детские автокресла, вставные челюсти, музыкальные инструменты, а также предметы одежды, мобильные телефоны, ключи, документы и очки.
© AP Photo / Matthias SchraderФестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
© AP Photo / Matthias Schrader
Фестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019

Безопасность на фестивале

Как и в прошлые годы, в этот раз меры безопасности на Терезином лугу усилены в связи с террористической угрозой. Посетителей просят не брать с собой большие сумки, рюкзаки, а также емкости объемом больше трех литров. Проход с детскими колясками разрешен только до 18.00 (19.00 мск) во все дни, за исключением суббот и 3 октября. Специальные правила действуют для проезда электрических самокатов.
Перед Терезиным лугом установлены дополнительные барьеры, на входе осуществляется досмотр личных вещей и выборочный личный контроль. На площадке фестиваля размещены 49 видеокамер, ее патрулируют 600 полицейских, а также местные органы охраны порядка.
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История Октоберфеста

Октоберфест ведет свою историю с 12 октября 1810 года (22 раза фестиваль отменялся), когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, получившем впоследствии название в честь невесты. Самого же кронпринца короновали на баварский престол.
Из-за того, что погода со временем начала портиться, праздник было решено сдвинуть на конец сентября. Тем не менее заканчивается он традиционно в начале октября.
© AP Photo / Matthias SchraderФестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
Фестиваль Октоберфест открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
© AP Photo / Matthias Schrader
Фестиваль "Октоберфест" открылся в Мюнхене, Германия. 21 сентября 2019
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