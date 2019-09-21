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РИА Новости

Депутаты от "Слуги народа" возглавили делегации в ассамблеях ОБСЕ и НАТО

13:45 21.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАгитационный плакат партии Владимира Зеленского "Слуга Народа"
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" возглавили украинские делегации в парламентских ассамблеях (ПА) ОБСЕ и НАТО, сообщил в субботу глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко.
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"Никита Потураев возглавил делегацию в ПА ОБСЕ, а Егор Чернев - в ПА НАТО", - написал Яременко в Facebook.
Кроме того, Яременко напомнил, что парламент работал в "турборежиме". "Образовал двусторонние "группы дружбы" с Эстонией, Канадой, США, Японией, Литвой (это только начало этой работы); создал постоянные парламентские делегации в ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО..." - написал он.
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ОБСЕНАТОКиевВ мире
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