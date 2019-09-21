Депутаты от "Слуги народа" возглавили делегации в ассамблеях ОБСЕ и НАТО

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Депутаты от парламентской фракции "Слуга народа" возглавили украинские делегации в парламентских ассамблеях (ПА) ОБСЕ и НАТО, сообщил в субботу глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко.

"Никита Потураев возглавил делегацию в ПА ОБСЕ, а Егор Чернев - в ПА НАТО", - написал Яременко в Facebook.