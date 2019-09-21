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РИА Новости

В Челябинске в "Цифровом забеге" приняли участие более ста человек

13:29 21.09.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУчастник забега
Участник забега
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 21 сен – РИА Новости. Министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов, а также известные спортсмены приняли участие в "Цифровом забеге" в субботу в Челябинске, сообщили РИА Новости в пресс-службе минсвязи региона.
В субботу в 19 регионах, в том числе и в Челябинской области, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках всероссийского дня бега "Кросс нации" проходят "Цифровые забеги".
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12:04РИА Новости
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"Сегодня в Челябинске в рамках всероссийской акции "Кросс нации" прошел "Цифровой забег", приуроченный к 14 октября – дате, когда область перейдет на цифровое эфирное вещание. Более 100 участников на своем примере показали, что спорт - неотъемлемая часть жизни каждого человека. Мероприятие получилось позитивным, красочным, в участниках забега были люди разных возрастов", - говорится в сообщении.
В забеге приняли участие министр информационных технологий и связи региона Александр Козлов, заслуженный мастер спорта по биатлону, 14-кратная чемпионка мира по летнему биатлону, чемпионка Европы Наталья Соколова, президент федерации "Уралстронг — Силачи Руси" Дмитрий Кононец, мастер спорта по дзюдо, директор Ледового дворца "Уральская молния" Денис Лапотышкин, мастер спорта международного класса по легкой атлетике Алексей Дремин и другие, добавляется в сообщении.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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Переход на цифровое телевидениеРоссияЧелябинская областьОбщество
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