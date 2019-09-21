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РИА Новости

В Астрахани "Цифровой забег" прошел под дождем

13:16 21.09.2019
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CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)Астраханский кремль
Астраханский кремль
CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)
Астраханский кремль. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен – РИА Новости, Юлия Насулина. "Цифровой забег" на 1,2 тысячи метров, приуроченный к переходу на цифровое телевещание, прошел в Астрахани под дождем, рассказал РИА Новости начальник управления связи и массовых коммуникаций министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Владимир Дворядкин.
В субботу в 19 регионах России, в том числе в Астраханской области, где 14 октября будет отключено аналоговое телевидение, в рамках дня бега "Кросс нации" проходят "Цифровые забеги". В Калужской области он уже прошел 15 сентября, в Татарстане забег состоится 6 октября.
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"У нас с утра идет дождь, тем не менее в забеге на Центральном стадионе приняли участие порядка 150 человек. Они пробежали дистанцию в 1,2 километра", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в забеге участвовали, в том числе, члены областного правительства, сотрудники администрации Астрахани, представители общественных организаций и движений.
В забеге также приняла участие и.о. главы администрации губернатора Астраханской области, руководитель штаба по подготовке к переходу на "цифру" Виктория Гурьянова. По ее словам, главная цель забега - привлечение внимания населения к предстоящему переходу на цифровое эфирное телевещание и прекращению эфирной трансляции в аналоговом формате большей части федеральных каналов.
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"У нас достаточное количество приставок, более 10 тысяч необходимого телевизионного оборудования. Мы провели большую консультационную кампанию с теми астраханцами, кто в силу определенных обстоятельств не может себе позволить приобрести телевизионные приставки. Для них мы готовы оказывать финансовую помощь. Эту работу будем продолжать", - сказала она.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".
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Переход на цифровое телевидениеАстраханьРоссияОбщество
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