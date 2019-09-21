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РИА Новости

Число задержанных в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже возросло до 65

13:13 21.09.2019
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© REUTERS / Pascal RossignolВ Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов". 21 сентября 2019
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона желтых жилетов. 21 сентября 2019
© REUTERS / Pascal Rossignol
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число задержанных в ходе акции "желтых жилетов" в Париже возросло до 65, сообщает префектура полиции.
"На данный момент правоохранители задержали 65 человек в Париже", - сообщила префектура полиции в Twitter.
В субботу в районе площади Мадлен во французской столице началась очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Как передавал корреспондент РИА Новости, полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией. Французская полиция, в свою очередь, несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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