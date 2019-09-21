Число задержанных в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже возросло до 65

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Число задержанных в ходе акции "желтых жилетов" в Париже возросло до 65, сообщает префектура полиции.

"На данный момент правоохранители задержали 65 человек в Париже", - сообщила префектура полиции в Twitter.

В субботу в районе площади Мадлен во французской столице началась очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Как передавал корреспондент РИА Новости, полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией. Французская полиция, в свою очередь, несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала.