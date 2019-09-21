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РИА Новости

Девочку-инвалида из Башкирии направят на операцию в Москву

13:07 21.09.2019 (обновлено: 13:08 21.09.2019)
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© Фото : АНО "РАДУГА ДОБРА"Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног
Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног
© Фото : АНО "РАДУГА ДОБРА"
УФА, 21 сен - РИА Новости. Маленькая девочка из башкирского села с деформированным лицом и сросшимися пальцами признана инвалидом, ей оказывается помощь врачей, в планах медиков направить ребенка на операцию в Москву, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
Ранее в социальной сети "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты. После этого глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут решить проблемы девочки, которую не берут в детский сад из-за внешности и которая живет с родителями в доме, где нет отопления и воды. Прокуратура Башкирии организовала проверку.
По данным башкирского минздрава, девочка родилась с множественными врожденными патологиями развития, с августа 2017 года признана ребенком-инвалидом.
"После выписки из родильного дома ребенок регулярно осматривается, в том числе на дому врачом-педиатром участковым и фельдшером, врачами-специалистами. Девочка проходит все необходимые обследования при проведении профилактических медицинских осмотров, в том числе специалистами Республиканской клинической детской больницы", - говорится в комментарии ведомства.
Минздрав отмечает, что в августе 2019 года мама ребенка обратилась к участковому врачу-педиатру по вопросу продления инвалидности, для чего необходим осмотр челюстно-лицевого хирурга и ортопеда Республиканской детской клинической больницы.
"Двадцать третьего сентября девочка будет госпитализирована в уфимскую больницу для проведения необходимых консультаций. Также решается вопрос о направлении в профильный федеральный центр для оказания ребенку высокотехнологической медицинской помощи",- пояснили в минздраве региона.
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Радий ХабировМинздрав БашкирииМоскваУфаОбщество
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