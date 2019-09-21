Девочку-инвалида из Башкирии направят на операцию в Москву

Девочка Софья, родившаяся с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног

УФА, 21 сен - РИА Новости. Маленькая девочка из башкирского села с деформированным лицом и сросшимися пальцами признана инвалидом, ей оказывается помощь врачей, в планах медиков направить ребенка на операцию в Москву, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.

Ранее в социальной сети "ВКонтакте" благотворительный фонд "Радуга добра" рассказал о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты. После этого глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут решить проблемы девочки, которую не берут в детский сад из-за внешности и которая живет с родителями в доме, где нет отопления и воды. Прокуратура Башкирии организовала проверку.

По данным башкирского минздрава, девочка родилась с множественными врожденными патологиями развития, с августа 2017 года признана ребенком-инвалидом.

"После выписки из родильного дома ребенок регулярно осматривается, в том числе на дому врачом-педиатром участковым и фельдшером, врачами-специалистами. Девочка проходит все необходимые обследования при проведении профилактических медицинских осмотров, в том числе специалистами Республиканской клинической детской больницы", - говорится в комментарии ведомства.

Минздрав отмечает, что в августе 2019 года мама ребенка обратилась к участковому врачу-педиатру по вопросу продления инвалидности, для чего необходим осмотр челюстно-лицевого хирурга и ортопеда Республиканской детской клинической больницы.