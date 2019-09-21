В Финляндии возбудили дело из-за контрабанды волков из России

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Финляндии возбудили дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов, сообщил портал В Финляндии возбудили дело, связанное с нелегальным ввозом волков из России и выращиванием волкособов, сообщил портал Yle Uutiset

По данным агентства, дело возбудили по нескольким статьям УК, в том числе по нарушению законов об охране природы, а также контрабанде животных. По предварительной версии, преступления совершались в период с июля 2016-го по январь 2019 года.

Главной подозреваемой по делу является женщина, которая занималась скрещиванием собак и волков, что в Финляндии запрещено законом. Всего по делу проходят восемь человек.

Как выяснило следствие, волков незаконно ввозили из России в Финляндию, после чего доставляли на ферму в Лоппи, а затем отвозили в города Карккила и Ориматтила.

В результате обысков полиция нашла двух волков, запертых без воды и еды.