В Техасе число погибших из-за шторма "Имельда" возросло до пяти

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Количество погибших из-за тропического шторма "Имельда" в штате Техас возросло до пяти человек, сообщает газета Количество погибших из-за тропического шторма "Имельда" в штате Техас возросло до пяти человек, сообщает газета New York Times

Одиннадцатый в этом сезоне циклон вплотную приблизился к побережью Техаса днем во вторник. Позднее он набрал силу тропического шторма и стал причиной сильного наводнения в штате.

По данным издания, одной из жертв стал юноша, пытавшийся спасти из воды свою лошадь, троих наводнение застало за рулем автомобилей. По данным представителей власти, мужчина, чье тело нашли в кювете в пригороде Хьюстона, также утонул во время наводнения.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о возможности наводнений, при этом заявив, что "количество осадков, которые могут быть опасны для жизни", уже уменьшилось. Местные власти спасли и эвакуировали более тысячи человек.