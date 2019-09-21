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РИА Новости

В Техасе число погибших из-за шторма "Имельда" возросло до пяти

13:00 21.09.2019
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CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
Машина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Количество погибших из-за тропического шторма "Имельда" в штате Техас возросло до пяти человек, сообщает газета New York Times.
Одиннадцатый в этом сезоне циклон вплотную приблизился к побережью Техаса днем во вторник. Позднее он набрал силу тропического шторма и стал причиной сильного наводнения в штате.
Автомобиль скорой помощи в США
Вчера, 11:27РИА Новости
В Техасе два человека погибли из-за шторма "Имельда"
По данным издания, одной из жертв стал юноша, пытавшийся спасти из воды свою лошадь, троих наводнение застало за рулем автомобилей. По данным представителей власти, мужчина, чье тело нашли в кювете в пригороде Хьюстона, также утонул во время наводнения.
Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о возможности наводнений, при этом заявив, что "количество осадков, которые могут быть опасны для жизни", уже уменьшилось. Местные власти спасли и эвакуировали более тысячи человек.
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