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РИА Новости

Посол США: Москва и Вашингтон смогут договориться о продлении ДСНВ

12:58 21.09.2019
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© AP Photo / Pavel GolovkinЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман считает, что Москва и Вашингтон смогут договориться о продлении ДСНВ, предстоят еще новые встречи по решению этого вопроса.
"Я не могу себе представить, что мы подойдем к такой черте",- заявил Хантсман, отвечая на вопрос, может ли он представить, что в 2021 году Россия и США не смогут продлить ДСНВ.
"Думаю, нам удастся путем переговоров прийти к новому договору, более всеобъемлющему договору, который будет учитывать нынешние реалии",- подчеркнул дипломат в интервью телеканалу "Дождь".
По его словам, после выхода США из ДРСМД нельзя говорить о начале нового этапа гонки вооружений.
"Факты указывают на то, что ничего такого не происходит. В дальнейшем будут еще переговоры, которые будут касаться проблем международной безопасности, контроля над вооружениями, стратегической стабильности, причем именно в условиях того мира, который существует сегодня, а не 10 лет назад, не 30 лет назад ... Нам еще предстоит работа",- подчеркнул Хантсман.
Он добавил, что президент США Дональд Трамп "придает очень большое значение вопросу контроля над вооружениями".
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"Он говорил об этом президенту (России Владимиру) Путину. Я был с госсекретарем (США Майком) Помпео, когда он не так давно встречался с президентом Путиным в Сочи. Мы провели очень полезное обсуждение тех вопросов, которые беспокоят российскую сторону, и тех, которые беспокоят нас, наметили дальнейшие меры по контролю над вооружениями. Эти обсуждения стали лишь началом, предстоит сделать гораздо больше", - заявил посол США.
Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать. Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что СНВ-3 вряд ли будет продлен, поскольку имеет недостатки. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить. Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
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Выход США из договора о РСМДДжон ХантсманРоссияСШАВ мире
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