Посол США: Москва и Вашингтон смогут договориться о продлении ДСНВ

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман считает, что Москва и Вашингтон смогут договориться о продлении ДСНВ, предстоят еще новые встречи по решению этого вопроса.

"Я не могу себе представить, что мы подойдем к такой черте",- заявил Хантсман, отвечая на вопрос, может ли он представить, что в 2021 году Россия и США не смогут продлить ДСНВ.

"Думаю, нам удастся путем переговоров прийти к новому договору, более всеобъемлющему договору, который будет учитывать нынешние реалии",- подчеркнул дипломат в интервью телеканалу "Дождь".

По его словам, после выхода США из ДРСМД нельзя говорить о начале нового этапа гонки вооружений.

"Факты указывают на то, что ничего такого не происходит. В дальнейшем будут еще переговоры, которые будут касаться проблем международной безопасности, контроля над вооружениями, стратегической стабильности, причем именно в условиях того мира, который существует сегодня, а не 10 лет назад, не 30 лет назад ... Нам еще предстоит работа",- подчеркнул Хантсман.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп "придает очень большое значение вопросу контроля над вооружениями".

"Он говорил об этом президенту (России Владимиру) Путину. Я был с госсекретарем (США Майком) Помпео, когда он не так давно встречался с президентом Путиным в Сочи. Мы провели очень полезное обсуждение тех вопросов, которые беспокоят российскую сторону, и тех, которые беспокоят нас, наметили дальнейшие меры по контролю над вооружениями. Эти обсуждения стали лишь началом, предстоит сделать гораздо больше", - заявил посол США.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.