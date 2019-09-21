Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T13:43Z
https://ria.ru/20190921/1558956371.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155110/82/1551108246_0:78:2954:1740_1036x0_80_0_0_30c3f2078f3f663b08ef2543f4af92fa.jpg
РИА Новости

Косачев прокомментировал усиление контингента США на Ближнем Востоке

12:48 21.09.2019 (обновлено: 13:43 21.09.2019)
625
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев
Константин Косачев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Решение США отправить дополнительный контингент на Ближний Восток усилит напряженность и увеличит риск эскалации конфликтов в регионе, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Вчера, 12:35РИА Новости
Политика США на Ближнем Востоке обернулась коллапсом, заявили в МИД
"Конечно же, в очередной раз то, что в США считают фактором стабильности – усиление своего военного присутствия далеко за пределами Америки – как всегда на деле является фактором усиления напряженности и роста рисков эскалации конфликтов и непредсказуемых сценариев. Об этом пора подумать и местным игрокам – Саудовской Аравии и другим государствам региона", - сказал Косачев.
По его словам, это решение США не обязательно означает подготовку какой-то сухопутной операции – Пентагон уже заявил, что речь идет о переброске ограниченного количества войск, которые будут решать, в первую очередь, оборонительные задачи.
"Однако, как говорится, "лиха беда начало": Вашингтону достаточно будет в очередной раз приписать какую-то провокацию Ирану, и контингент может резко вырасти", - заявил сенатор.
Сенатор отметит, что информация о том, что США намереваются перебросить дополнительные войска на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco, выдает истинные цели Дональда Трампа, которые он преследовал, "нагнетая страсти вокруг происходящего в регионе".
"Ему нужен был повод не только не уйти оттуда, как он с помпой анонсировал ранее, а, напротив, усилить здесь американское военное присутствие. Разумеется, "по просьбам трудящихся", то есть союзников – Саудовской Аравии и ОАЭ", - подчеркнул Косачев. Он напомнил, что подобные действия России "в диапазоне от Афганистана до Сирии" вызывали волны осуждения. "Но, как известно, за все то, что "дозволено Юпитеру", "быка" сурово осудят "независимые" мировые СМИ и "слепые на один глаз" пацифисты", - сказал глава комитета.
Косачев отметил, что при принятии решения об отправке дополнительного контингента на Ближний Восток на главу Белого дома давило и произраильское лобби в его окружении, и стремление продемонстрировать конгрессу свою воинственность, и все те, кто упрекал Трампа в уступке инициативы на Ближнем Востоке России и Ирану, а также еще множество иных обстоятельств.
"Но, как бы то ни было, само желание послать войска наверняка было первичным, а все поводы и причины - скорее, вторичными", - считает сенатор.
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
15 сентября, 11:08Радио Sputnik
Иран напомнил о находящихся "под прицелом" объектах США на Ближнем Востоке
1820001
Обсудить 0
Ближний ВостокДональд ТрампКонстантин КосачевСШАВ мире
Рекомендуем
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
В комитете Госдумы назвали возможную причину отказа ПВО в Саудовской Аравии
РИА
Новости
Иранский эсминец Дамаванд
Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Депутат: за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоял Вашингтон
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Хантсман в Кремле
Посол США: Москва и Вашингтон смогут договориться о продлении ДСНВ
Лента
новостей
Украинский пограничник
Украина внедрит американскую модель охраны на участке границы
Военнные сирийской армии
Сирийские военные перехватили беспилотник с кассетными бомбами
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Военнослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
Политолог объяснил решение Трампа отправить военных на Ближний Восток
Сотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников в регионах
Двое животных, которые предположительно были волками
В Финляндии возбудили дело из-за контрабанды волков из России
Сенатор, член комитета Совета Федерации РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков на заседании Совета Федерации РФ
Особый статус Донбасса в итоге могут отобрать, заявил сенатор Рыжков
Разгрузка угля в порту Одессы
На Украине неизвестные заблокировали вагоны с углем во Львовской области
Президент США Дональд Трамп
СМИ: Трамп считает действия США на Украине бессмысленными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
17:23Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
17:22Саратовские волонтеры помогают жителям подключиться к цифровому ТВ
Лента новостейМолния