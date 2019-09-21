Косачев прокомментировал усиление контингента США на Ближнем Востоке

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Решение США отправить дополнительный контингент на Ближний Восток усилит напряженность и увеличит риск эскалации конфликтов в регионе, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.

"Конечно же, в очередной раз то, что в США считают фактором стабильности – усиление своего военного присутствия далеко за пределами Америки – как всегда на деле является фактором усиления напряженности и роста рисков эскалации конфликтов и непредсказуемых сценариев. Об этом пора подумать и местным игрокам – Саудовской Аравии и другим государствам региона", - сказал Косачев.

По его словам, это решение США не обязательно означает подготовку какой-то сухопутной операции – Пентагон уже заявил, что речь идет о переброске ограниченного количества войск, которые будут решать, в первую очередь, оборонительные задачи.

"Однако, как говорится, "лиха беда начало": Вашингтону достаточно будет в очередной раз приписать какую-то провокацию Ирану, и контингент может резко вырасти", - заявил сенатор.

Сенатор отметит, что информация о том, что США намереваются перебросить дополнительные войска на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты Saudi Aramco, выдает истинные цели Дональда Трампа, которые он преследовал, "нагнетая страсти вокруг происходящего в регионе".

"Ему нужен был повод не только не уйти оттуда, как он с помпой анонсировал ранее, а, напротив, усилить здесь американское военное присутствие. Разумеется, "по просьбам трудящихся", то есть союзников – Саудовской Аравии и ОАЭ", - подчеркнул Косачев. Он напомнил, что подобные действия России "в диапазоне от Афганистана до Сирии" вызывали волны осуждения. "Но, как известно, за все то, что "дозволено Юпитеру", "быка" сурово осудят "независимые" мировые СМИ и "слепые на один глаз" пацифисты", - сказал глава комитета.

Косачев отметил, что при принятии решения об отправке дополнительного контингента на Ближний Восток на главу Белого дома давило и произраильское лобби в его окружении, и стремление продемонстрировать конгрессу свою воинственность, и все те, кто упрекал Трампа в уступке инициативы на Ближнем Востоке России и Ирану, а также еще множество иных обстоятельств.