Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников в регионах

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников ведомства в Ивановской и Вологодской областях, сообщил в субботу РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Ранее в СМИ появилась информация, что двое сотрудников Росгвардии покончили с собой в Вологодской и Ивановской областях.

"Начата служебная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего", — рассказал Грибакин.

В свою очередь, официальный представитель СУ СК по Ивановской области Ирина Котова сообщила РИА Новости, что следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника Росгвардии.

Она рассказала, что тело силовика обнаружили на улице Фрунзе в Иваново.

"В настоящее время произведен осмотр места происшествия, осмотр по месту работы погибшего, опрашиваются родственники, сослуживцы", — сообщила Котова.

Она подтвердила, что смерть мужчины не носит естественный характер.

Представитель СК отметила, что росгвардеец был в форменной одежде.