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РИА Новости

Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников в регионах

12:47 21.09.2019 (обновлено: 17:42 21.09.2019)
30974
© Фото : Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
Сотрудник Росгвардии Санкт-Петербурга
© Фото : Главное управление Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Росгвардия начала проверки после самоубийств двух сотрудников ведомства в Ивановской и Вологодской областях, сообщил в субботу РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Ранее в СМИ появилась информация, что двое сотрудников Росгвардии покончили с собой в Вологодской и Ивановской областях.
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"Начата служебная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства и причины произошедшего", — рассказал Грибакин.
В свою очередь, официальный представитель СУ СК по Ивановской области Ирина Котова сообщила РИА Новости, что следователи выясняют обстоятельства смерти сотрудника Росгвардии.
Она рассказала, что тело силовика обнаружили на улице Фрунзе в Иваново.
"В настоящее время произведен осмотр места происшествия, осмотр по месту работы погибшего, опрашиваются родственники, сослуживцы", — сообщила Котова.
Она подтвердила, что смерть мужчины не носит естественный характер.
Представитель СК отметила, что росгвардеец был в форменной одежде.
"Информации о том, что его смерть может быть связана со служебной деятельностью, в настоящий момент у нас нет", — подчеркнула Котова.
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Валерий ГрибакинРосгвардияПроисшествия
Популярные комментарии
И не говори. Полицаи самоликвидируются. Одни самоубийство, другие перестреляют друг друга)))
21 сентября, 13:15
Можем Повторить
6810301073
Уважаемые комментирующие! Сколько же в Вашем организме желчи, которую вы извергаете, просто не зная сути происходящего в этой структуре. Может после этих событий руководство поймет, что нельзя держать людей в постоянном стрессе, практически каждую неделю какая-либо проверка и обязательно негативные последствия в виде наказания, а не попытка разобраться в причинах нарушения..
21 сентября, 13:26
Kapitan Nemo
60320035
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