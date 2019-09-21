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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

12:43 21.09.2019
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© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе народной милиции ЛНР.
"С начала текущих суток украинские боевики два раза обстреляли территорию республики", - заявили в пресс-службе.
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По данным народной милиции ЛНР, обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В пресс-службе уточнили, что огонь велся в направлении населенного пункта Фрунзе и Калиново.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
"Подразделения народной милиции ЛНР продолжают непрерывно нести боевое дежурство, придерживаются "режима тишины" и соблюдают минские договоренности", - заявили в пресс-службе ведомства.
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