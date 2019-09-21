В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 21 сен - РИА Новости. Украинские силовики два раза с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе народной милиции ЛНР.

"С начала текущих суток украинские боевики два раза обстреляли территорию республики", - заявили в пресс-службе.

По данным народной милиции ЛНР, обстрелы велись из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В пресс-службе уточнили, что огонь велся в направлении населенного пункта Фрунзе и Калиново.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.