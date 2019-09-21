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РИА Новости

Московские байкеры закрыли сезон осенним фестивалем на проспекте Сахарова

12:27 21.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМосковский осенний мотофестиваль
Московский осенний мотофестиваль
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов закрыл мотосезон-2019 в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Заезд мотоциклистов на проспекте Сахарова стартовал в 11.30, а праздничная программа - в 12.00.
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"Закрытие мотосезона 2019 года - это не значит, что мотоциклов не будет на дороге. Но мы подводим некоторую черту. Когда я выезжал из дома, на приборной доске мотоцикла было написано "лед", при подъезде к Москве лед пропал. Мотоциклисты сегодня улучшили погоду, растопили лед, чтобы закрыть сезон", - сказал Ликсутов.
Байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и вернутся обратно, на проспекте пройдет шоу с музыкантами и спортсменами. Ожидается, что в праздничных мероприятиях будут участвовать не менее 6 тысяч поклонников мотоспорта.
Первый мотофестиваль прошел в Москве весной 2017 года. Мероприятие стало традиционным и теперь проводится дважды в год. В среднем в нем принимают участие от 4 до 6 тысяч байкеров. Зрителями парада и шоу становятся десятки тысяч горожан.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМосковский осенний мотофестиваль
Московский осенний мотофестиваль
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Московский осенний мотофестиваль
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Максим ЛиксутовМоскваОбщество
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