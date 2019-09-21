Московские байкеры закрыли сезон осенним фестивалем на проспекте Сахарова

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов закрыл мотосезон-2019 в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Заезд мотоциклистов на проспекте Сахарова стартовал в 11.30, а праздничная программа - в 12.00.

"Закрытие мотосезона 2019 года - это не значит, что мотоциклов не будет на дороге. Но мы подводим некоторую черту. Когда я выезжал из дома, на приборной доске мотоцикла было написано "лед", при подъезде к Москве лед пропал. Мотоциклисты сегодня улучшили погоду, растопили лед, чтобы закрыть сезон", - сказал Ликсутов.

Байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу и вернутся обратно, на проспекте пройдет шоу с музыкантами и спортсменами. Ожидается, что в праздничных мероприятиях будут участвовать не менее 6 тысяч поклонников мотоспорта.