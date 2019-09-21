Украина внедрит американскую модель охраны на участке границы

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Украина внедрит американскую модель охраны на одном из участков государственной границы, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.
"На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители погранично-таможенной службы США", - написал Дейнеко в Facebook.
В чем именно заключается такая американская модель, Дейнеко не уточнил.
Он также поблагодарил коллег из США за поддержку развития пограничного ведомства Украины.