Украина внедрит американскую модель охраны на участке границы

КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Украина внедрит американскую модель охраны на одном из участков государственной границы, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

В чем именно заключается такая американская модель, Дейнеко не уточнил.