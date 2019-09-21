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РИА Новости

Украина внедрит американскую модель охраны на участке границы

12:26 21.09.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовУкраинский пограничник
Украинский пограничник
© РИА Новости / Евгений Биятов
Украинский пограничник. Архивное фото
КИЕВ, 21 сен - РИА Новости. Украина внедрит американскую модель охраны на одном из участков государственной границы, сообщил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.
"На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители погранично-таможенной службы США", - написал Дейнеко в Facebook.
В чем именно заключается такая американская модель, Дейнеко не уточнил.
Он также поблагодарил коллег из США за поддержку развития пограничного ведомства Украины.
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