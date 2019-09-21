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РИА Новости

Полиция Гонконга применила губчатые гранаты и газ для разгона протестующих

12:24 21.09.2019
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© REUTERS / Jorge SilvaАкция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге, Китай
Акция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге, Китай
© REUTERS / Jorge Silva
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Гонконгская полиция применила губчатые гранаты и перцовый газ, чтобы разогнать протестующих у станции Туен Мун, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Участники акции протеста в Гонконге
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В субботу в Гонконге проходит демонстрация "Отвоюем парк Туен Мун". Акция началась в 15.00 по местному времени (10.00 мск), и в течение получаса протестующие уже дошли до правительственного учреждения. Они выкрикивали лозунги "Пять больших требований - и ни одним меньше" и "Гонконгцы, вперед!".
Там демонстранты сняли и сожгли государственный флаг и начали строить баррикады из дорожных барьеров и железных перил. По словам полиции, у некоторых из них с собой оружие - металлические прутья, рогатки и лазерные пистолеты.
Вскоре на место прибыли пожарные и потушили огонь, а полиция по борьбе с беспорядками подняла черный флаг. Он предупреждает, что если демонстранты не разойдутся, полицейские могут пустить в ход слезоточивый газ. Но пока они применили перцовый газ и губчатые гранаты.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "Одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
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После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились.
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Протесты в ГонконгеГонконгВ мире
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