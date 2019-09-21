Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем

ТЕГЕРАН, 21 сен - РИА Новости. Иран проведет военно-морские учения в Оманском заливе не только с Россией, но и Китаем, заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.

Fars . По его словам, учения с участием трех сторон будут проходить в северной части Индийского океана и Оманском заливе. "В скором времени впервые после исламской революции пройдут совместные учения с Россией и Китаем", - сказал высокопоставленный военный, сообщает агентство. По его словам, учения с участием трех сторон будут проходить в северной части Индийского океана и Оманском заливе.

Он отметил, что учения преследуют различные цели, в том числе обмен опытом.

Кадир Незами также сообщил, что в скором времени главы генштабов ряда стран отправятся с визитом в Тегеран, однако не уточнил, о каких странах идет речь и когда точно это произойдет.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил намерения Тегерана и Москвы провести совместные военно-морские учения, отметив, что они будут проходить в Индийском океане и не направлены против третьих стран. Однако министр тогда не говорил об участии Китая в маневрах.