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РИА Новости

Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем

12:20 21.09.2019 (обновлено: 12:24 21.09.2019)
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкИранский эсминец "Дамаванд"
Иранский эсминец Дамаванд
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Иранский эсминец "Дамаванд". Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 сен - РИА Новости. Иран проведет военно-морские учения в Оманском заливе не только с Россией, но и Китаем, заявил глава департамента генштаба вооруженных сил Ирана по международным вопросам Кадир Незами.
"В скором времени впервые после исламской революции пройдут совместные учения с Россией и Китаем", - сказал высокопоставленный военный, сообщает агентство Fars. По его словам, учения с участием трех сторон будут проходить в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
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Он отметил, что учения преследуют различные цели, в том числе обмен опытом.
Кадир Незами также сообщил, что в скором времени главы генштабов ряда стран отправятся с визитом в Тегеран, однако не уточнил, о каких странах идет речь и когда точно это произойдет.
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил намерения Тегерана и Москвы провести совместные военно-морские учения, отметив, что они будут проходить в Индийском океане и не направлены против третьих стран. Однако министр тогда не говорил об участии Китая в маневрах.
В конце июля командующий ВМС Ирана адмирал Хосейн Ханзади заявил, что Иран и Россия проведут военные учения в районе Индийского океана до конца года. При этом он не уточнил, до конца года по какому календарю - григорианскому или иранскому - планируется проведение учений. Иранский календарь ведет свой отсчет с середины марта, в таком случае учения могут пройти до марта 2020 года.
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