Депутат: за атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоял Вашингтон

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Решение США об отправке дополнительного военного контингента на Ближний Восток после атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии подтверждает, что за атаками стоял Вашингтон, преследующий цель получить контроль над саудовской нефтью, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает. Позже министр обороны США Марк Эспер заявил, что президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.

"Теперь на сто процентов подтверждается предположение, что за этими атаками стояли именно США, для того чтобы воспользоваться этим поводом и ввести туда ограниченный контингент. <...> Теперь самая главная задача — это контроль над саудовской нефтью", — сказал Шерин.

Он напомнил, что предыдущая попытка — получить контроль над нефтью Венесуэлы — провалилась и теперь США пытаются осуществить этот план на Ближнем Востоке, проведя "нелепую операцию дронов".

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.