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РИА Новости

В Крыму прошло тактическое учение с участием Черноморского флота

12:06 21.09.2019
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© РИА Новости / Василий БатановВоенные корабли в бухте Севастополя
Военные корабли в бухте Севастополя
© РИА Новости / Василий Батанов
Военные корабли в бухте Севастополя. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Около 3 тысяч военных Черноморского флота приняли участие в тактическом учении в Крыму, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулёв.
"Порядка 3 тысяч военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в двустороннем бригадном тактическом учении на межвидовом полигоне Опук в Крыму", - говорится в сообщении.
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Подразделения морской пехоты ЧФ под прикрытием армейской авиации ЮВО высадились на необорудованный участок побережья с большего десантного корабля "Орск", провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций "противника".
В учении было задействовано 12 кораблей и судов, в том числе фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочёк", "Мираж", большой десантный корабль "Орск", морские тральщики, около 300 единиц военной и спецтехники. Среди нее - противокорабельные комплексы "Бастион", "Бал", "Берег", бронетранспортеры БТР-82А, а также 30 самолетов и вертолетов из состава морской авиации и ПВО ЧФ и ЮВО.
В тактическом учении также приняли участие подразделения радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, а также расчеты БЛА.
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