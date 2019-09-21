В Крыму прошло тактическое учение с участием Черноморского флота

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Около 3 тысяч военных Черноморского флота приняли участие в тактическом учении в Крыму, сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулёв.

"Порядка 3 тысяч военнослужащих армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в двустороннем бригадном тактическом учении на межвидовом полигоне Опук в Крыму", - говорится в сообщении.

Подразделения морской пехоты ЧФ под прикрытием армейской авиации ЮВО высадились на необорудованный участок побережья с большего десантного корабля "Орск", провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций "противника".

В учении было задействовано 12 кораблей и судов, в том числе фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочёк", "Мираж", большой десантный корабль "Орск", морские тральщики, около 300 единиц военной и спецтехники. Среди нее - противокорабельные комплексы "Бастион", "Бал", "Берег", бронетранспортеры БТР-82А, а также 30 самолетов и вертолетов из состава морской авиации и ПВО ЧФ и ЮВО.