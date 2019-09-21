Врио главы республики Алтай Хорохордин принял участие в "Цифровом забеге"

БАРНАУЛ, 21 сен - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы республики Алтай Олег Хорохордин принял участие в "Цифровом забеге" на тысячу метров, который прошел в рамках всероссийского дня бега на стадионе "Дружба" в Майме, сообщает в субботу правительство региона.

По словам Хорохордина, самое масштабное спортивное событие страны с каждым разом привлекает все больше желающих.

"Около 1,5 тысячи человек ежегодно принимают участие в этом забеге, выбирая спорт и здоровый образ жизни. У нас в регионе много профессиональных спортсменов – борцов, рафтеров, но важно также уделять внимание массовому спорту. Поскольку люди, занимающиеся спортом и ведущие здоровый образ жизни, заряжаются особой энергией, бодростью духа на долгие годы, они добиваются больших результатов в жизни и в профессии. Соответственно наша страна становится более успешной и развитой", - приводит слова врио главы региона пресс-служба правительства.

Республика Алтай вошла в число регионов "четвертой волны", субъекты перейдут на "цифру" 14 октября. Первый старт всероссийского дня бега был посвящен переходу республики на цифровое телевизионное вещание, в котором могли принять участие все желающие.

Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. На сегодня 64 региона уже перешли на "цифру". Оставшийся 21 регион перейдет на "цифру" 14 октября в четвертой волне отключения "аналога".