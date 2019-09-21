По данным СМИ четырнадцать человек пострадали из-за тайфуна в Японии

ТОКИО, 21 сен - РИА Новости. Четырнадцать человека пострадали в южной префектуре Окинава в Японии из-за приближения тайфуна "Тапа", 17-го по счету в этом году, сообщил телеканал NHK.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
Отменено 283 авиарейса на южном и юго-западном направлении из-за приближения 17-го в этом году тайфуна "Тапа". По данным местной печати, отменно движение автобусов на острове Окинава, прекратила работу монорельсовая дорога в городе Окинава, на юге острова перекрыто несколько участков государственных автодорог.
В префектуре Окинава из-за шквалистого ветра без света осталось около 30 тысяч домов.
Тайфун "Тапа" сейчас находится западнее Окинавы, и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров. Давление в центре тайфуна сейчас составляет 970 гектопаскалей. Максимальная скорость 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.