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РИА Новости

По данным СМИ четырнадцать человек пострадали из-за тайфуна в Японии

11:57 21.09.2019
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© AP Photo / Shizuo KambayashiЖители города Фудзисава в Японии во время непогоды
Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
ТОКИО, 21 сен - РИА Новости. Четырнадцать человека пострадали в южной префектуре Окинава в Японии из-за приближения тайфуна "Тапа", 17-го по счету в этом году, сообщил телеканал NHK.
Набережная во время шторма
Вчера, 08:04РИА Новости
Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
Ранее сообщалось о четырех пострадавших.
Отменено 283 авиарейса на южном и юго-западном направлении из-за приближения 17-го в этом году тайфуна "Тапа". По данным местной печати, отменно движение автобусов на острове Окинава, прекратила работу монорельсовая дорога в городе Окинава, на юге острова перекрыто несколько участков государственных автодорог.
В префектуре Окинава из-за шквалистого ветра без света осталось около 30 тысяч домов.
Тайфун "Тапа" сейчас находится западнее Окинавы, и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров. Давление в центре тайфуна сейчас составляет 970 гектопаскалей. Максимальная скорость 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.
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