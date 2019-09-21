По данным СМИ четырнадцать человек пострадали из-за тайфуна в Японии

Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды

© AP Photo / Shizuo Kambayashi Жители города Фудзисава в Японии во время непогоды

ТОКИО, 21 сен - РИА Новости. Четырнадцать человека пострадали в южной префектуре Окинава в Японии из-за приближения тайфуна "Тапа", 17-го по счету в этом году, сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось о четырех пострадавших.

Отменено 283 авиарейса на южном и юго-западном направлении из-за приближения 17-го в этом году тайфуна "Тапа". По данным местной печати, отменно движение автобусов на острове Окинава, прекратила работу монорельсовая дорога в городе Окинава, на юге острова перекрыто несколько участков государственных автодорог.

В префектуре Окинава из-за шквалистого ветра без света осталось около 30 тысяч домов.