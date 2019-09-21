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РИА Новости

Более четырех миллионов человек приняли участие в климатических забастовках

11:49 21.09.2019
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© REUTERS / Lindsey WassonПлакат во время климатической забастовки в Сиэтле. 20 сентября 2019
Плакат во время климатической забастовки в Сиэтле. 20 сентября 2019
© REUTERS / Lindsey Wasson
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Климатические забастовки с требованием к правительствам принять срочные меры по спасению окружающей среды прошли в 163 странах и собрали более 4 миллионов человек, сообщили организаторы.
По данным одного из международных координаторов акции природоохранной организации 350.org, прошло более 5,8 тысячи акций в 163 странах, 73 профсоюзных движения и 820 гражданских организаций поддержали забастовку, 3 тысячи компаний и 7,3 тысячи сайтов присоединились к цифровой забастовке. Общее число участников забастовки превысило 4 миллиона.
"Сорок тысяч демонстрантов вышли во Франции, 2,6 тысячи на Украине, 5 тысяч в Южной Африке, 10 тысяч в Турции, 5 тысяч в Японии, 430 тысяч в Австралии, 100 тысяч в Лондоне, 250 тысяч в Нью-Йорк и 1,4 миллиона в Германии", - говорится в сообщении.
Инициатором забастовок за климат выступила в прошлом году шведская школьница Грета Тунберг. Она стала приходить к Шведскому парламенту вместо учебы и требовать активных действий от политиков. Ее предложение делать аналогичные забастовки школьников каждую пятницу нашло поддержку в мире, движение забастовок Friday For Future набрало обороты и вылилось в мировую забастовку.
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Нынешняя забастовка прошла в преддверии климатического саммита ООН в Нью-Йорке, который пройдет 23 сентября. Страны должны обсудить, что они будут предпринимать, чтобы не допустить роста температуры на планете более чем на 1,5 градуса. Главная цель - договориться о снижении выбросов парниковых газов. Регулировать снижение призвано Парижское соглашение, заключенное в 2015 году, однако из 197 стран-подписантов только 12 утвердили документально свои цели по снижению выбросов СО2.
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