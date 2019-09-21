Появились первые кадры со съемок фильма "Вечные" с Анджелиной Джоли

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.
🆕📸 #AngelinaJolie shoots for #TheEternals in UK. 😍🤤 • Angie in blonde peeps! pic.twitter.com/tQoEyV3kMv— Très𖤍 (@ThenaXMalef) 20 сентября 2019 г.
Анджелина Джоли в светлом парике и в белом платье рассеивала пепел в озеро на съемках, которые сейчас проходят в Великобритании.
Сюжет пока держится в секрете. Однако из комиксов известно, что героиня Джоли бессмертна, обладает способностью телепортироваться, умеет летать и генерировать силовое поле.
В "Вечных" также сыграет Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие актеры.
Выход картины запланирован на ноябрь 2020 года.
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