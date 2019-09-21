Появились первые кадры со съемок фильма "Вечные" с Анджелиной Джоли

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, В Сети появились первые кадры со съемок супергеройского блокбастера от Marvel "Вечные" с актрисой Анджелиной Джоли в роли Тены, сообщает Daily Mail.

Анджелина Джоли в светлом парике и в белом платье рассеивала пепел в озеро на съемках, которые сейчас проходят в Великобритании.

Сюжет пока держится в секрете. Однако из комиксов известно, что героиня Джоли бессмертна, обладает способностью телепортироваться, умеет летать и генерировать силовое поле.

В "Вечных" также сыграет Сальма Хайек, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие актеры.