Тридцать человек задержаны в Париже в ходе акции "желтых жилетов"

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Франции задержали 30 человек в ходе акции "желтых жилетов" в Париже, сообщает телеканал Правоохранительные органы Франции задержали 30 человек в ходе акции "желтых жилетов" в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

Также отмечается, что силы правопорядка провели более 596 тысяч предварительных проверок. Отмечается, что в основном задержания производились в районе вокзалов Парижа.

Ранее в районе площади Мадлен во французской столице началась очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Как передавал корреспондент РИА Новости, полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией. Французская полиция, в свою очередь, несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала.