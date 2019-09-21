Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T11:33Z
https://ria.ru/20190921/1558955196.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155540/64/1555406410_0:85:3487:2047_1036x0_80_0_0_172a43e4e62fb17a4af07d100f2e673c.jpg
РИА Новости

Тридцать человек задержаны в Париже в ходе акции "желтых жилетов"

11:33 21.09.2019
487
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкДемонстранты во время уличных беспорядков в Париже
Демонстранты во время уличных беспорядков в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы Франции задержали 30 человек в ходе акции "желтых жилетов" в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
Акция протеста движения желтые жилеты в Париже
24 января, 11:25РИА Новости
Более половины французов недовольны освещением акций "желтых жилетов" в СМИ
Также отмечается, что силы правопорядка провели более 596 тысяч предварительных проверок. Отмечается, что в основном задержания производились в районе вокзалов Парижа.
Ранее в районе площади Мадлен во французской столице началась очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Как передавал корреспондент РИА Новости, полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией. Французская полиция, в свою очередь, несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
1020012
Обсудить 2
Акции протеста в ПарижеФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона желтых жилетов. 21 сентября 2019
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"
РИА
Новости
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона желтых жилетов. 21 сентября 2019
Число задержанных в ходе протестов "желтых жилетов" в Париже возросло до 65
В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона желтых жилетов. 21 сентября 2019
Число задержанных в ходе акции "желтых жилетов" в Париже возросло до 106
Плакат во время климатической забастовки в Сиэтле. 20 сентября 2019
Более четырех миллионов человек приняли участие в климатических забастовках
Лента
новостей
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Екатеринбурге в клубе во время вечеринки произошел пожар
Иранский эсминец Дамаванд
Иран проведет военно-морские учения с Россией и Китаем
Акция протеста возле Центрального правительственного комплекса в Гонконге, Китай
Полиция Гонконга применила губчатые гранаты и газ для разгона протестующих
Военнослужащие на совместных военных учениях вооруженных сил Грузии и США Noble Partner
Политолог объяснил решение Трампа отправить военных на Ближний Восток
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане десять военных пострадали при взрыве на полигоне
Нашивки сотрудников МЧС России
В Рязанской области упал вертолетный беспилотник
Иранские военнослужащие
В КСИР рассказали, что случится со страной, которая нападет на Иран
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Греция усилит береговую охрану в связи с ростом потока мигрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:29Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
17:23Два человека погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США
Лента новостейМолния