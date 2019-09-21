Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

"Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию", — говорится в сообщении.

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году, после присоединения Крыма, делегацию от Москвы лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.