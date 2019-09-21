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РИА Новости

Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ

11:32 21.09.2019 (обновлено: 14:29 21.09.2019)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом на фейсбуке сообщил депутат Рады от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.

"Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию", — говорится в сообщении.

По словам Яремко, решение поддержало большинство фракций Рады.
Депутат добавил, что украинская делегация сосредоточится на разработке "плана возвращения доверия к ПАСЕ". Его будут обсуждать с другими членами Совета Европы.
Осенняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября.

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году, после присоединения Крыма, делегацию от Москвы лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплаты взносов в бюджет ассамблеи до тех пор, пока полномочия делегации не будут восстановлены. В Совете Европы признали, что это решение привело к финансовым трудностям.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался всячески этому помешать. Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Вот это я понимаю - иметь чувство гордости.
21 сентября, 11:35
ПСПетр Симонов
1822151053
Ну хоть где-то визгу поубавится и начнут спокойно действительно важными делами заниматься 😄
21 сентября, 11:35
Андрей Быстров
26192016
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