Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-21T11:29Z
https://ria.ru/20190921/1558955131.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152134/36/1521343633_0:81:1500:925_1036x0_80_0_0_903deb50a98c83d464d30a5a259c7aeb.jpg
РИА Новости

Делегация из Москвы посетила крупнейший мусорный полигон под Ригой

11:29 21.09.2019
944
© РИА Новости / Олег ФроловМинэкологии проверяет мусорный полигон под Нижним Новгородом, рядом с которым погибла рыба
Минэкологии проверяет мусорный полигон под Нижним Новгородом, рядом с которым погибла рыба
© РИА Новости / Олег Фролов
РИГА, 21 сен - РИА Новости. Делегация правительства Москвы в рамках визита в Ригу посетила крупнейший в Прибалтике полигон твердых бытовых отходов "Гетлини".
Полигон обслуживает примерно половину населения Латвии, ежедневно он принимает 200-300 грузовиков с мусором.
Представители компании-оператора Getlini EKO показали гостям завод по сортировке отходов. В его работе задействованы всего четыре сотрудника, весь процесс происходит автоматически.
Переработка вторсырья, за исключением строительного мусора, происходит на других заводах вне полигона. Строительный мусор перерабатывается в щебенку на месте.
Как рассказали представители компании, на самом предприятии ведется добыча мусорного газа, который используется как аналог природного в качестве топлива. При сжигании газа полигон способен обеспечивать электроэнергией около 25 тысяч домохозяйств.
Полигон твердых бытовых отходов
10 сентября, 11:04Новости Подмосковья
Власти Подмосковья пресекли создание двух нелегальных свалок
Делегации из Москвы также показали теплицу, которая функционирует благодаря теплу, выделяемому при очистке газа. В теплице выращиваются помидоры, огурцы и цветы.
Сотрудники рассказали гостям об экономической окупаемости предприятия, выполнении экологических норм и технических особенностях работы.
4730013
Обсудить 2
Новости - ЭкологияМоскваЛатвияРоссия
Рекомендуем
Фотография свадебного торжества Трумана Бурбанка
Оптическая иллюзия с бедрами невесты смутила пользователей Сети
РИА
Новости
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Сотрудники правоохранительных органов возле отдела специальной связи в городе Брянске, на который было совершено вооруженное нападение
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
Лента
новостей
Актриса Анастасия Заворотнюк после церемонии вручения премии Золотая семерка в ЦДЛ
"Бог ему судья": фигуристы обвинили Ягудина в пиаре на болезни Заворотнюк
Сезонное отключение горячей воды
Ученые рассказали о связи между водой из-под крана и раком
Анна Данилова
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
Актриса Анастасия Заворотнюк на церемонии вручения V Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве
Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Эфир программы 60 минут
Скабеева ответила на слова украинской журналистки о "трупе" России
Мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света 2019 на Гребном канале в Москве
Открытие фестиваля "Круг света" в Москве
Пожар в ТЦ Максим во Владивостоке
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших в городе торговых центров
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ
Люди во время штурма Зоны 51
На "штурм" Зоны 51 собралось более двух тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33СК нашел оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи
18:29Число задержанных в ходе протестов в Париже возросло до 152 человек
18:25Гутерреш рассказал о конфликте, который возник между людьми и планетой
18:19Молодежь не остановить в борьбе с изменением климата, заявила Грета Тунберг
18:17В Таиланде нашли тело россиянина рядом с мертвым питбулем
18:17В Великом Новгороде посмертно наградили мальчиков, спасавших людей из огня
18:15Американец сделал девушке предложение необычным способом и погиб
18:13В Египте завершается строительство Большого музея у пирамид Гизы
18:00В Париже шествие в защиту климата переросло в столкновения с полицией
17:57В Саудовской Аравии похоронили экс-президента Туниса
17:52В Таджикистане напали с ножом на российских военных
17:47МИД Саудовской Аравии обвинил Иран в атаке на нефтяные объекты
17:46При взрыве в провинции Парван в Афганистане погиб ребенок
17:43В Париже тысячи человек вышли на акцию по защите климата
17:40Волгоградская область получит средства на переселение из аварийного жилья
17:33Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке в кабинете
17:32МИД предупредил о забастовках транспортников в Афинах 24-26 сентября
17:30Демонстранты в Гонконге забросали полицейских "коктейлями Молотова"
17:30В Албании произошло землетрясение магнитудой 5,6
17:29Трамп заявил, что историю о разглашении им секретов сфабриковали
Лента новостейМолния