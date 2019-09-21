Делегация из Москвы посетила крупнейший мусорный полигон под Ригой

Минэкологии проверяет мусорный полигон под Нижним Новгородом, рядом с которым погибла рыба

РИГА, 21 сен - РИА Новости. Делегация правительства Москвы в рамках визита в Ригу посетила крупнейший в Прибалтике полигон твердых бытовых отходов "Гетлини".

Полигон обслуживает примерно половину населения Латвии, ежедневно он принимает 200-300 грузовиков с мусором.

Представители компании-оператора Getlini EKO показали гостям завод по сортировке отходов. В его работе задействованы всего четыре сотрудника, весь процесс происходит автоматически.

Переработка вторсырья, за исключением строительного мусора, происходит на других заводах вне полигона. Строительный мусор перерабатывается в щебенку на месте.

Как рассказали представители компании, на самом предприятии ведется добыча мусорного газа, который используется как аналог природного в качестве топлива. При сжигании газа полигон способен обеспечивать электроэнергией около 25 тысяч домохозяйств.

Делегации из Москвы также показали теплицу, которая функционирует благодаря теплу, выделяемому при очистке газа. В теплице выращиваются помидоры, огурцы и цветы.