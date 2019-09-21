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РИА Новости

Минюст получит более 600 миллионов рублей, в том числе на рост зарплат

11:21 21.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Минюста РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение в 2019 году более 600 миллионов рублей Минюсту на увеличение оплаты труда работников, обслуживание специального криминалистического оборудования и содержание объектов недвижимости, сообщается на сайте кабмина.
Уточняется, что проектом распоряжения предусматривается выделение бюджетных средств в размере 600927,5 тысячи рублей.
Здание Министерства Юстиции России
Вчера, 19:06РИА Новости
Минюст опроверг сообщения об отмене некоторых профессиональных праздников
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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