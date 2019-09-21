Минюст получит более 600 миллионов рублей, в том числе на рост зарплат

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение в 2019 году более 600 миллионов рублей Минюсту на увеличение оплаты труда работников, обслуживание специального криминалистического оборудования и содержание объектов недвижимости, сообщается на сайте кабмина.