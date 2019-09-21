Правительство одобрило проект основных направлений ДКП до 2022 года

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проекты основных направлений единой денежно-кредитной политики и таможенно-тарифного регулирования на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабинета министров РФ.

"Одобрить проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.

Денежно-кредитную политику Банка России разрабатывает и проводит ЦБ совместно с правительством, ее основной целью является защита и обеспечение устойчивости рубля через поддержание ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста.

"Одобрить проект основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - добавляется в сообщении.