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РИА Новости

Правительство одобрило проект основных направлений ДКП до 2022 года

11:14 21.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании в четверг одобрило проекты основных направлений единой денежно-кредитной политики и таможенно-тарифного регулирования на 2020-2022 годы, сообщается на сайте кабинета министров РФ.
"Одобрить проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.
Денежно-кредитную политику Банка России разрабатывает и проводит ЦБ совместно с правительством, ее основной целью является защита и обеспечение устойчивости рубля через поддержание ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого экономического роста.
"Одобрить проект основных направлений таможенно-тарифного регулирования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - добавляется в сообщении.
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Проект о таможенно-тарифном регулировании подготовлен для реализации указа президента по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт". Уточняется, что проект определяет среднесрочные ориентиры в таможенно-тарифном регулировании, повышает предсказуемость условий ведения внешнеэкономической деятельности.
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