Правительство одобрило прогноз социально-экономического развития России

"Одобрить с учетом решений, принятых на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 18 сентября по данному вопросу, подготовленный Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.