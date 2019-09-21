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РИА Новости

Правительство одобрило прогноз социально-экономического развития России

11:12 21.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Правительство РФ на заседании одобрило прогноз социально-экономического развития России на 2020-2022 годы, сообщается на сайте правительства.
Заседание правительства прошло в четверг.
"Одобрить с учетом решений, принятых на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева 18 сентября по данному вопросу, подготовленный Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на заседании также было принято решение принять к сведению доклад по данному вопросу министра экономического развития РФ Максима Орешкина.
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