В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская полиция несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала Сен-Лазар в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в районе площади Мадлен во французской столице началась очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией.

Как передает корреспондент РИА Новости, манифестанты зашли в здание вокзала и прошли его насквозь. Внутри здания произошло несколько стычек с полицией, которая расталкивала протестующих и отбирала у них маски.

На выходе из вокзала полицейские снова применили слезоточивый газ.

BFMTV сообщил со ссылкой на префектуру полиции, что в ходе акции были задержаны 106 человек. Позднее телеканалсообщил со ссылкой на префектуру полиции, что в ходе акции были задержаны 106 человек.