В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 21 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская полиция несколько раз применила слезоточивый газ для разгона протестующих в районе вокзала Сен-Лазар в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
#SputnikVidéo | Emploi de gaz #lacrymogènes par les forces de l'ordre contre les manifestants à #Paris, première victime— Sputnik France (@sputnik_fr) 21 сентября 2019 г.
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Ранее в районе площади Мадлен во французской столице началась очередная несогласованная акция протеста сторонников движения "желтых жилетов". Полиция стала выдавливать людей с площади в направлении вокзала Сен-Лазар, участники вступали в словесные перепалки с полицией.
Как передает корреспондент РИА Новости, манифестанты зашли в здание вокзала и прошли его насквозь. Внутри здания произошло несколько стычек с полицией, которая расталкивала протестующих и отбирала у них маски.
На выходе из вокзала полицейские снова применили слезоточивый газ.
Позднее телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на префектуру полиции, что в ходе акции были задержаны 106 человек.
Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.